「Ｂリーグ・プレシーズンマッチ、ＳＲ渋谷７２−６５千葉Ｊ」（１５日、ららアリーナ東京ベイ）千葉ＪはＳＲ渋谷と対戦し、６５−７２で敗れた。日本代表の司令塔で主将の富樫勇樹は、チーム最長の３１分５３秒出場し、１６得点。黒星とはなったものの「素晴らしいアリーナで試合ができてよかった。けが人も多くて、時間制限のある選手もいたり、後半はうまくいかなかったけど僕はネガティブに思っていない。開幕に向けていい