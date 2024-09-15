元NMB48のタレントで俳優、渋谷凪咲（28）が、15日放送のTBS系「ニッポンの未来を占うNEWSショーキャスター渋谷凪咲と5人の解説者」（午後3時）で、ニュースキャスターに初挑戦。理想の結婚相手について語った。番組では深刻な少子化問題を取り上げ、若い世代の恋愛や結婚についての話題に。結婚後の生活にも費用がかかる中、20代後半男性の理想の平均年収が「686・4万円」であるのに対し、現実の平均年収が「424・1万円」である