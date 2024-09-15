フジテレビ系深夜生放送バラエティー「オールナイトフジコ」（金曜深夜0時55分）のレギュラー女子大生「フジコーズ」の小杉怜子（20＝青学大3年）が26日、インスタグラムを更新。マカロンやぶどう、チョコを持って笑顔を見せるショットを公開した。「かわいいルームサービス」とつづり、マカロンやぶどう、チョコを乗せたトレーをカメラに向けた写真を投稿。ハートマークやぶどうの絵文字を添えた。コメント欄には「こすこどんどん