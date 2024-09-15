◆ドリスポカップ争奪第１２回秋季北海道大会最終日 ▽３位決定戦旭川大雪７―０旭川道北＝５回コールド＝（１５日・夕張・サングリンスタジアム）旭川大雪の金子蒼生（あおい、２年）が抜群の制球力でスコアボードに０を並べた。スピンを効かせた直球に、切れ味鋭いチェンジアップ、スライダー、カーブを「コースの隅に投げられた」と２安打、４奪三振、１四球の好投。５回を７２球で０封し、優秀選手賞を獲得した。準決勝