第７８回セントライト記念・Ｇ２（９月１６日、中山競馬場・芝２２００メートル）の前売りオッズが９月１５日、発表された。単勝の１番人気は報知杯弥生賞ディープインパクト記念の覇者コスモキュランダ（牡３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）が３・０倍の支持を集めた。牡馬２冠４着、１１着のアーバンシック（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父スワーヴリチャード）が僅差の３・８倍で２番人気。朝日杯ＦＳ２着のエコ