立憲民主党の代表選挙に立候補した4人が15日、栃木県内で街頭演説を行いました。立憲民主党・野田元首相「長生きできることはいいことです。でも、健康寿命を延ばさなければなりません。健康寿命を延ばす予防医療と、健康政策に力を入れるような仕組みに変えていかなければなりません」立憲民主党・枝野前代表「この30年、特にアベノミクスでひどくなったのは、人を使い捨てにする社会、人を使い捨てにする経済。私は日本を人間中