15日午後6時10分、石川県と気象台は、輪島市、珠洲市に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。《全警戒解除》大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・輪島市・珠洲市