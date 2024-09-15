ベトナム戦争をきっかけにした反戦運動や学生運動が吹き荒れた1960年代後半に爆発的なブームを巻き起こしたグループサウンズ。ザ・ビートルズやローリング・ストーンズ、ザ・ベンチャーズなどイギリス、アメリカのロックバンドにインスパイアされた不良少年たちがエレキ楽器を手に取りジャズ喫茶…今でいうところのライブハウス等で演奏。ファンの少女たちが泣きながら嬌声をあげ、挙句には失神騒ぎまで起こすという、現代音楽シー