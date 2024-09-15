社会人野球の日本選手権九州地区予選は15日、大分市の別大興産スタジアムで第1代表決定戦を行い、JR九州がホンダ熊本を8―5で破り、2年ぶり17度目の同選手権（10月29日開幕、京セラドーム大阪）出場を決めた。ホンダ熊本と敗者復活1回戦を制したエナジックによる第2代表決定戦は、16日午前10時から同スタジアムで行われる。