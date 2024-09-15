福岡六大学野球の秋季リーグ戦（西日本新聞社後援）は15日、北九州市の九共大野球場で第2週第2日の3試合が行われた。九産大は福教大に7―0の7回コールドで快勝し、開幕4連勝で単独首位に立った。日経大は九共大に10―7で逆転勝ち。九共大は初黒星を喫した。福工大は九工大に15―0で5回コールド勝ちした。