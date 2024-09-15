気象庁は15日午後4時30分、台風情報を発表した。同日午後3時現在、マリアナ諸島にある熱帯低気圧が24時間以内に台風に発達すると予報している。熱帯低気圧の中心気圧は1000hPa、中心付近の最大風速15m/s、最大瞬間風速23 m/sで、ほとんど停滞している。16日午後3時の予報では、中心気圧998hPaの台風に成長してマリアナ諸島にある。中心付近の最大風速18m/s、最大瞬間風速25m/s、予報円の半径130 km。北北西へ20 km/hで進み、18日