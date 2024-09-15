俳優のビョン・ウソクが近況を伝えた。ビョン・ウソクは14日、自身のInstagramを通じて「チュウソク」というコメントと共に写真を掲載した。公開された写真には、広告撮影現場で撮影中の彼の姿が収められている。爽やかなジャケットやシャツ姿でポーズを取る彼の端正な顔立ちと穏やかな雰囲気が目を引いた。写真を見たファンたちは「ハッピーチュウソク」「おいしいものをたくさん食べてください」などのコメントを残した。彼は今