札幌市の大通公園周辺をパレードする「さっぽろレインボープライド」の参加者＝15日午後LGBTQなど性的少数者への理解を深めてもらうためのイベント「さっぽろレインボープライド」が札幌市で14日から2日間にわたって開かれ、約千人が15日、市中心部の大通公園周辺をパレードした。多様性を示す虹色のフラッグや「自分を誇ろう」「同性カップルにも結婚の自由を」などと書かれたメッセージボードを手に笑顔で練り歩いた。実行委