男子サーブルで初優勝した坪颯登（左）と女子エペで2年連続9度目の頂点に立った佐藤希望＝沼津市総合体育館フェンシングの全日本選手権個人戦第2日は15日、静岡県の沼津市総合体育館で行われ、女子エペは佐藤希望（大垣共立銀行）が決勝で成田琉夏（新日本ウエックス）に15―14で競り勝ち、2年連続9度目の頂点に立った。男子サーブルは坪颯登（日体大）が15―13で谷下尚弥（警視庁）を下し、初優勝した。準決勝ではパリ五輪代