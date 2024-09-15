「Ｂリーグ・プレシーズンマッチ、ＳＲ渋谷７２−６５千葉Ｊ」（１５日、ららアリーナ東京ベイ）千葉ＪはＳＲ渋谷と対戦し、６５−７２で敗れた。日本人２人目のＮＢＡプレーヤーとして活躍し、今季から千葉Ｊに加入した渡辺雄太（２９）は前半だけで１５分４４秒出場し、計７得点。キレのあるステップバックからのミドルシュートや、相手の守備の強度が下がった隙をつく、速攻からの得点が光った。ＮＢＡのラプターズ時代