明日16日(月:敬老の日)は、東北南部から九州、沖縄にかけて大気の状態が不安定で雷雨や激しい雨が降るでしょう。東京都心など関東は断続的に雨が降り、3連休最終日はあいにくの天気となりそうです。今夜は東北や北陸で大雨による土砂災害に警戒今日15日(日)は、秋雨前線が東北や北陸付近に停滞し、雨雲や雷雲が発達しています。1時間の降水量が新潟県村上市の高根で55.5ミリ、富山県立山町の天狗平では54.5ミリを観測し、共に9月1