中国、西蔵自治区の標高６１００ｍ地点で２度目の氷床コア掘削11日、調査隊員を指導する徐柏青氏（右）。（ナクチュ＝新華社記者/姜帆）【新華社ナクチュ9月15日】中国科学院青蔵高原研究所副所長の徐柏青（じょ・はくせい）研究員率いる科学調査チームは11日夜、普若崗日氷原頂上の標高6100メートルに位置する「Dome.C」地点で氷床コアの掘削を開始した。中国、西蔵自治区の標高６１００ｍ地点で２度目の氷床コア掘削11日、上空