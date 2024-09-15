台風13号の暴風域を抜けた鹿児島・奄美大島。これまでけが人は確認されていませんが、奄美市で住宅の屋根を飛ばされる被害が2件確認されました。複数の地点で土砂崩れが発生したほか、瀬戸内町では、強風により土砂の運搬船が浅瀬に乗りあげました。奄美大島では15日午後3時の時点で、約4500戸で停電が続いています。