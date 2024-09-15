【AFP＝時事】24-25フランス・リーグ1は14日、第4節の試合が行われ、パリ・サンジェルマン（Paris Saint-Germain、PSG）は3-1でスタッド・ブレスト（Stade Brestois 29）を下して開幕4連勝を飾り、オリンピック・マルセイユ（Olympique de Marseille）やASモナコ（AS Monaco）を抑えて首位の座を守った。欧州チャンピオンズリーグ（UEFA Champions League 2024-25）初出場を控えるブレストのロマン・デル・カスティーヨ（Romain