女子やり投げの世界女王・北口榛花が、またも快挙達成です。陸上の年間王者を決めるダイヤモンドリーグ・ファイナル。パリオリンピック金メダリスト・北口の2回目は65メートルを超え、序盤からトップに立ちます。しかし、最終6回目。セルビアの選手に抜かれ、2位で迎えた最終投てき。66メートル13のシーズンベストで大逆転勝利です。2年連続の年間女王に輝きました。画像：ロイター/アフロ