社会人ラグビー秋田ノーザンブレッツは15日が今シーズンのホーム開幕戦でしたが、勝利とはなりませんでした。社会人ラグビートップイーストリーグ上位Aグループの秋田ノーザンブレッツ。今シーズンからAグループに昇格したAZ-COM丸和MOMOTARO’Sと対戦しました。両チームとも序盤は反則からペナルティゴールを決め得点します。前半14分ノー