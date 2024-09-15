現地９月14日に開催されたプレミアリーグの第４節で、遠藤航が所属するリバプールが、ノッティンガム・フォレストとホームで対戦。格下に０−１で敗れ、今シーズン初黒星を喫した。攻めあぐんでなかなかゴールをこじ開けられないなか、72分にカウンターを浴び、カラム・ハドソン＝オドイに決勝ゴールを献上。この１点を最後まで取り返せなかった。リバプールの専門サイト『THIS IS ANFIELD』によれば、レッズのアルネ・スロ