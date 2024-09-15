寺や神社などの「宗教法人」による悪質な「税逃れ事案」があとを絶たない。つい最近も東京都内にある有名神社の代表役員を務める宮司が、お守りの販売などで得た非課税の宗教法人収入の一部を、自身の生活費などに流用していたことが発覚した。流用額は昨年までの７年間で約２億5000万円。東京国税局は流用分が宗教法人から宮司への給与に該当すると認定し、税務署に納付すべき源泉所得税（企業や団体などが従業員に給与を支