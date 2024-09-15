キヤノンは、家庭用インクジェットプリンター「PIXUS（ピクサス）」シリーズから、多機能な「XK130」「TS8830」「TS3730」、特大容量タンク「GIGA TANK」搭載「G3390」計4モデルを2024年9月中旬に発売する。写真も文書も美しく印刷いずれも、写真印刷に適する染料インクと、文書印刷に適した顔料インクを搭載した「ハイブリッドインクシステム」により、写真も文書も美しく印刷できる。使いたい機能に素早くアクセス可能な「Switch