ソフトバンク３―０オリックス（パ・リーグ＝１５日）――オリックスの高卒２年目・内藤がプロ初安打をマーク。７番指名打者で先発し、二回、低めの球を豪快に引っ張って左翼フェンス直撃の二塁打とした。石川・日本航空石川高からドラフト２位で入団した１メートル８０、１０３キロの大型内野手。「良いタイミングで捉えることができたし、一発で仕留めることができた」と振り返った。