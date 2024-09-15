スバル「クロストレック」の一部改良モデルが発表された。各グレードとメーカー希望小売価格は以下の通り。2.0Lガソリンエンジン DOHC直噴 + モーター（e-BOXER）Touring（FWS）：293万1,500円Touring（AWD）：316万2,500円Limited（FWS）：323万4,000円Limited（AWD）：344万8,500円スバル「クロストレック」一部改良モデル（Limitedグレード）今回の一部改良では、11.6インチセンターインフォメーションディスプレイのホームボタ