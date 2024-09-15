15日、金沢競馬場で行われた敬馬賞(9歳上・B級以下準重賞・ダ1400m・東海北陸交流)は、スタート一息も3-4コーナーで前に取りついて直線で抜け出した吉田晃浩騎手騎乗の2番人気スピーディクール(セ10、金沢・佐藤茂厩舎)が、11番人気ステイクロース(セ12、金沢・井樋一也厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分30秒5(良)。 さらに3馬身差の3着に1番人気スーパー