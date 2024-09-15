● オリックス 0 − 3 ソフトバンク ○＜20回戦・京セラD大阪＞ソフトバンクは今季3度目の6連勝で優勝マジックは「7」に減少。今季のオリックス戦は13勝6敗1分けとなり、4年ぶりとなるシーズン勝ち越しを決めた。1ヵ月ぶりの一軍登板となった先発・大津は、初回、2回といずれも得点圏に走者を背負うも決定打は許さず無失点スタート。3回以降は5イニング連続3者凡退をマークするなど、8回108球、3安打無失点、6奪三振1四球の力