◆大相撲秋場所８日目（１５日、東京・両国国技館）大関昇進を目指す関脇・大の里（二所ノ関）は、東前頭３枚目・御嶽海（出羽海）を押し出し、８連勝を飾った。大の里は終始攻める相撲で勝ち越し、全勝で単独トップを守った。