フィギュアスケート男子で五輪２連覇の羽生結弦さん（２９）が１５日、石川県内で開催された能登半島復興支援チャリティー演技会に出演。被災地を思い、「春よ、来い」を熱演した。無良崇人さん、鈴木明子さん、宮原知子さんらと登場したオープニングから能登で活動する１０代中心の若き和太鼓チーム「虎之介」の雄々しい太鼓のリズムにのって、躍動的な滑りをみせた。無良さんは「燦々」、鈴木さんは「愛の賛歌」、宮原さんは