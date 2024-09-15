◆男子プロゴルフツアーＡＮＡオープン最終日（１５日、北海道・札幌ＧＣ輪厚Ｃ＝７０６６ヤード、パー７２）３打差３位から出た岩崎亜久竜（あぐり、フリー）が１イーグル、６バーディー、１ダブルボギーの６６で回り、尾崎将司の持つ大会記録に並ぶ通算２０アンダーで優勝した。昨年のメジャー、日本オープン以来、通算２勝目。「ツアーデビュー戦がこの試合で、その時は本当に悔しい思い出が残っている。その試合で優勝す