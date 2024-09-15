ソフトバンクが６連勝。０―０の延長十二回１死満塁から栗原と山川の適時打などで３点を奪った。大津は８回無失点に抑え、５番手の尾形が２年ぶりの白星。岩井はプロ初セーブ。オリックスは５連敗。打線が散発４安打と振るわなかった。