「ウエスタン、阪神７−２くふうハヤテ」（１５日、鳴尾浜球場）阪神はドラフト６位の津田（大経大）が六回途中２失点で５月２２日以来の白星を手にした。１点リードの六回１死二、三塁からは岩貞が連続三振で火消しした。打線は初回にミエセスと高浜の連続適時二塁打などで３点を先制。高寺は３安打を記録し、７得点とつながった。和田２軍監督の一問一答は以下の通り。−津田は試合を作った。「五回からバテたってい