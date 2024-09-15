「大相撲秋場所・８日目」（１５日、両国国技館）関脇大の里が押し出しで御嶽海を下し、幕内では自身初の初日から８連勝で勝ち越しを決めた。大の里は７日目まで圧倒的な内容で全勝。この日は先場所は敗れた御嶽海に雪辱した。