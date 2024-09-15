立憲民主党の代表選挙では、4人の候補者が15日午後、栃木・宇都宮市で演説を行い、自民党の政策の問題点を指摘しました。吉田晴美衆院議員：株価が高くなっていて、でも私たちの暮らしは良くならないというこのアベノミクスの失敗が如実に表れています。株でもうかっている収入が1億円以上（の人がいる）金融所得課税やりましょうよ。野田佳彦元首相：医療を根本的に変えなければなりません。今までは治療重視、発想を変えて予防を