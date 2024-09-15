パリオリンピック柔道団体銀メダリスト・阿部一二三、阿部詩、橋本壮市、永山竜樹が、あす16日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（後9：00〜後9：54）に初出演する。【番組カット】橋本壮市＆永山竜樹も登場！メダルをかけた柔道団体選手たち今回は、阿部兄妹の深い絆や「好きな休日の過ごし方はサウナ」という通称“サウナ兄弟”橋本＆永山の素顔に迫る。一二三は、2大会連続で個人金メダルを獲得し、「妹の分まで頑張ら