日本刀で巻き藁を斬る武道「抜刀道」の全国大会が９月１５日、鹿沼市の英信館道場で行われました。 今回で６回目となるこの全国大会には、流派を超えて東は山形県、西は広島県までの１４の団体、５９人が参加し、１０代から７０代まで剣士たちが腕を競いました。 「抜刀道」とは、本物の真剣を使って、畳を筒状に巻いて作った「巻き藁」を斬る日本の伝統的な古武道です。競技は選手が開始線に立った時点から採点が始まり、斬り口