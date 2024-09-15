自民党総裁選に立候補した9人の候補者は、15日午後、福島市で演説会を行い、福島の復興を進める考えを訴えました。小林鷹之前経済安保相：ALPS処理水の話、水産業を私たちは国家として応援していかなければいけない。総理になれば、中国政府と直接向き合ってこの問題を解決していきます。林芳正官房長官：次の復興、しっかり財源を確保して、（これまでを）上回る財源をしっかりと確保して、この復興を成し遂げる。小泉進次郎元環