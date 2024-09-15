元A.B.C−Zの河合郁人（36）が、14日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！〜土曜日です〜」に出演。「STARTO ENTERTAINMENT」とエージェント契約を締結後の“初体験”を報告した。極楽とんぼが進行する同番組レギュラーの河合は、同じくレギュラーの「＝LOVE」大谷映美里（26）の周年記念ライブへ花を送ったという。加藤浩次が「大谷さん、ライブも終わって。周年ライブだよね」とねぎらうと、大谷は「そうです。7周年です