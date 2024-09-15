「ＲＹＫＥＹＤＡＤＤＹＤＩＲＴＹ」の芸名でラッパーとして活動している下田ムトアリツキー容疑者（３６）が、１４日に沖縄県沖縄市内で女性に対して暴行を加えたとして逮捕されたことが１５日、分かった。逮捕容疑は、１４日午前５時ごろ、沖縄県沖縄市の路上で、飲食店経営の女性の胸を押した上、首を絞める暴行を加えた疑い。「店の従業員が首を絞められたり、殴られたりした」という通報があり発覚した。沖縄署はデイリー