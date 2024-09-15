12回ソフトバンク1死満塁、栗原が中前に決勝打を放つ＝京セラドームソフトバンクが6連勝で80勝に到達し、4季ぶりのオリックス戦勝ち越しも決めた。0―0の延長十二回に栗原、山川の適時打などで3点を奪った。尾形が2季ぶりの白星で岩井が初セーブ。オリックスは宮城の力投を生かせず5連敗。