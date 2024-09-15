■大相撲秋場所・8日目（15日、両国国技館）関脇・大の里（24、二所ノ関）が御嶽海（31、出羽海）を下し、初日から土つかずの8連勝。ストレートでの勝ち越しを決めた。中日の勝ち越しは新十両だった昨年9月場所以来で、幕内では自身初。優勝争い単独トップを守り、今場所大関昇進の目安（3場所合計33勝）とされる12勝まで“あと4勝”とした。先場所初日で敗れている元大関の御嶽海に対し、立ち合い諸手突きから鋭く左でおっつけな