15日、都内で行われたお笑いコンビ「エレガント人生」の小説「酔い醒めのころに」（玄光社刊）の発売記念イベントでは、二人の“なれ初め”についても明かした。この記事の写真を見る二人は東京NSC19期で、2020年5月にコンビを結成。それまでは互いに別の相方とコンビを組んでいた。山井祥子（30）は、相方・中込悠（35）について「元々飲み友達で、前のコンビの時からすごく仲良くしていた。私が前のコンビで“ん〜”と思っていた