【モデルプレス＝2024/09/15】EXILE AKIRAが15日、自身のInstagramを更新。中国の古典劇に挑戦した際のオフショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】ネット衝撃 AKIRAの女装姿が美しすぎる◆AKIRA、京劇での女装姿公開中国の動画配信サービス「Mango TV」の番組『Call Me By Fire』にて、中国の伝統的な古典演劇である京劇に初挑戦していたAKIRA。中国歴史上の「覇王」項⽻と虞姬の京劇でも有名な演⽬