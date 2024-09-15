女優の満島ひかりが15日（日）、小室哲哉とのツーショットも披露したオフショットを公開した。【別カット5点】白のドレス姿が美しい満島ひかり公開中の映画『ラストマイル』で主演を務めている女優の満島ひかり。満島は15日、「夢のような、9月3日のことを。billboard classics 『ELECTRO』by tetsuya komuro前川國男さん建築の、東京文化会館大ホール小室哲哉さんの音楽とオーケストラによる演奏。指揮は藤原いくろうさん。最