グループAのホモロゲーション仕様50万台に迫る大ヒットを生んだ、初代フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI。当時のクルマ好きは、スポーティなハッチバックを求めていた。【画像】小さなファミリーカーを指す代名詞VWゴルフ初代から5代目最新の8代目も全137枚1983年に発売された2代目ゴルフ GTIの売れ行きは、クラフトワークのド直球テクノのように、先が読める展開に近かった。同時に、フォルクスワーゲンがさらなる高性能を