◇パ・リーグソフトバンク３―０オリックス（2024年9月15日京セラD）ソフトバンクが延長戦を制し、6連勝。マジックを「7」に減らした。延長12回1死満塁から栗原が5番手の山田から中前適時打。さらに捕逸と山川の左前適時打で一挙3点を入れた。4試合連続の2桁安打となったが、試合は投手戦で始まった。先発の大津は8回3安打零封。オリックス・宮城の前に2度の満塁機を潰すなど打線は8回4安打無得点と沈黙したが、それ