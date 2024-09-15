皆さんこんにちは。マニアック天気へようこそ。気象予報士の松浦悠真です。動画『【台風14号＆15号候補】No.1 また南西諸島に台風接近へ 15号候補も注視 気象予報士解説』の中で、松浦悠真さんが台風14号と15号候補について詳しく解説しました。 松浦さんはまず、台風13号が東シナ海へ抜けた後の状況を説明し、新たに発生しようとしている台風14号とその候補、および続いて発生の可能性がある台風15号候補についての情報を提供