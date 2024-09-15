「広島−DeNA」＜9月15日マツダスタジアム23回戦＞試合開始 18：00先攻：DeNA後攻：広島◆ 広島東洋カープ（中）秋山（捕）坂倉（一）堂林（右）野間（三）小園（遊）矢野（左）末包（二）菊池（投）常廣◆ 横浜DeNAベイスターズ（右）梶原（二）牧（左）佐野（一）オースティン（三）宮粼（捕）山本（中）桑原（遊）森敬（投）吉野