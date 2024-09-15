「マクドナルド」の一部店舗および専任バリスタが本格カフェコーヒーを提供するコーナー「McCafe by Barista」併設店舗に、8月28日（水）から登場した新作レギュラースイーツ「トリプルチョコ＆キャラメルスコーン」はもう食べましたか？様々なチョコレートの食感と味わいが楽しめる食べごたえにこだわったスコーンは、スイーツ好きにぴったり！そんな本商品の魅力をクランクイン！トレンドが紹介します。まだ食べていない人